Nazionale, Milena Bertolini: “L’Italia gioca il miglior calcio dell’Europeo”

In questo momento, l’Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una Nazionale che sa il fatto suo e ciò è dimostrato non solo dai risultati, ma anche dal gioco espresso in campo. Il 4-3-3 del tecnico di Jesi, funzionano bene su tutti i reparti e qualsiasi calciatore impiegato, sembra calzare perfettamente con modulo e filosofia di gioco imposta dal tecnico marchigiano. Il CT della Nazionale Femminile, Milena Bertolini, ha voluto dire la sua circa le prestazioni della Nazionale Italiana a Euro 2020. Intervistata da Rai Radio 1, l’allenatrice ha rilasciato le seguenti parole:

“L’Italia e’ la squadra che ha fatto il miglior calcio finora a Euro 2020. Ci stanno trasmettendo una bella energia, entusiasmo e la leggerezza di cui abbiamo bisogno dopo questo periodo difficile. La Nazionale sta trasmettendo dei valori e delle emozioni importanti per tutti noi”.

La Nazionale ha dimostrato solidità offensiva avendo realizzato ben 7 gol in tre partite, ma anche dal punto difensivo, gli azzurri possono dormire sonni tranquilli in vista del prossimo impegno negli ottavi di finale contro l’Austria: per gol subiti contro Turchia, Svizzera e Galles. Certamente, gli austriaci non sono avversari di caratura superiore rispetto a queste squadre. In molti aspettano di vedere l’Italia contro avversari di maggior qualità, ma resta il fatto che è in questo momento, gli uomini di Mancini hanno espresso nettamente il miglior gioco a Euro 2020.