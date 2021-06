Olanda-Ucraina: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Euro 2020

Domenica 13 giugno (ore 21) alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam si disputerà il match Olanda-Ucraina valevole per la prima giornata del gruppo C di Euro 2020. Sulla carta l’incontro potrebbe valere la leadership del girone visto che le altre due squadre sono Austria e Macedonia del Nord, che almeno sulla carta sembrano inferiori.

Gli orange del ct Frank De Boer partiranno con i favori del pronostico, anche se gli ucraini di Andriy Shevchenko sono sempre molto ostici da battere; sono solo due i precedenti tra le due nazionali inerenti ad altrettanti amichevoli disputate il 24 maggio 2008 e l’11 agosto 2010: la prima vinta dagli olandesi per 3-0, mentre la seconda terminata con il risultato di 1-1.

Olanda-Ucraina, probabili formazioni

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Akè, De Ligt, De Vrij; Dumfries, Wijnaldum, de Jong, van de Beek, Wijndal; Weghorst, Depay.

UCRAINA (4-4-2): Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi, Tsygankov; Yaremchuk, Marlos.

Dove vedere Olanda-Ucraina in tv e streaming

Il match Olanda-Ucraina (domenica 13 giugno ore 21) sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay, il servizio della Rai disponibile per pc, smartphone e tablet: basterà scaricare la app o accedere al sito ufficiale.

Possibilità di vedere l’incontro anche sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder), Sky Sport Football (ch.203) e Sky Sport (ch.251). Inoltre la gara dell’Amsterdam Arena si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.