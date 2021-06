Portogallo-Germania: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Euro 2020

Domani pomeriggio alle ore 18 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. di Monaco di Baviera, sarà in programma il match Portogallo-Germania, valevole per la seconda giornata del gruppo F di Euro 2020; per i tedeschi saranno novanta minuti molto importanti visto che nella gara d’esordio sono usciti sconfitti per 1-0 contro la Francia ed un altro eventuale passo falso, metterebbe a serio rischio la qualificazione agli ottavi di finale.

Discorso diverso per i lusitani che dopo aver sconfitto seppur a fatica l’Ungheria per 3-0, con reti tutte nel finale, possono giocare un pò più tranquilli, anche se poi nell’ultima giornata dovranno affrontare i transalpini, che però dovrebbero essere già aritmeticamente qualificati.

Sono diciotto i precedenti tra le due Nazionali con i teutonici avanti per 10-3 e cinque pareggi; l’ultima sfida risale ai Mondiali 2014 quando nel primo turno del gruppo G, la Germania vinse nettamente per 4-0 grazie alla tripletta di Muller e rete di Hummels.

L’arbitro del match sarà l’inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn, al VAR Stuart Attwell.

Portogallo-Germania, probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Muller, Gnabry, Havertz.

Dove vedere Portogallo-Germania in tv e streaming

Il match Portogallo-Germania sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay, il servizio della Rai disponibile per pc, smartphone e tablet: basterà scaricare la app o accedere al sito ufficiale.

Possibilità di vedere l’incontro anche sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder), Sky Sport Football (ch.203) e Sky Sport (ch.251). Inoltre la gara si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Germania-Portogallo 4-0, highlights Mondiali 2014