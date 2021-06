Rai o Sky? Dove vedere Danimarca-Belgio, streaming e diretta tv Euro 2020

Il match Danimarca-Belgio, valido per il secondo turno del gruppo B di Euro 2020, si gioca giovedì 17 giugno alle ore 18 al Telia Parken di Copenaghen. Lo stadio sarà riempito con il 45 % della capienza. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta nella prima sfida contro la Finlandia ma la sfida è stata condizionata dal grave malore di Eriksen che ha interrotto il gioco per più di un’ora. Ora i danesi dovranno vincere contro i diavoli rossi, primi nel girone dopo il 3-0 alla Russia con un Lukaku in grande spolvero. L’arbitro designato per la sfida è l’olandese Kuipers.



Le probabili formazioni di Danimarca-Belgio Euro 2020

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind. Ct. Hjulmand.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. Ct. Martinez.



Dove vedere Danimarca-Belgio Europei 2021, streaming gratis Sky Go e diretta tv in chiaro Euro 2020?

Il match Danimarca-Belgio sarà trasmesso in diretta tv sul satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire la sfida di Budapest anche in streaming gratis in streaming su Sky Go, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida non sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.