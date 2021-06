Sky o Rai 1? Dove vedere Finlandia-Belgio streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020

DOVE VEDERE FINLANDIA-BELGIO IN DIRETTA TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS? – Siamo all’ultima giornata dei gironi di questo Europeo, e nel girone B c’è davvero grande equilibrio. Infatti, c’è il Belgio che è di fatto già qualificato, ma dietro ci sono Russia, Finlandia e Danimarca che compongono una bagarre incredibile. Difficile dire come andrà a finire: la classifica dice Belgio 6, Russia 3, Finlandia 3, Danimarca 0. Al Belgio basterà pareggiare per assicurarsi il primo posto nel girone: con il segno X, la Finlandia sarebbe certa almeno del terzo posto, ma non è che detto che con 4 punti riesca a passare agli ottavi. Insomma, i finlandesi non possono fare molti calcoli e devono solo puntare a vincere. Si preannuncia un match molto agguerrito: ecco dove vedere Finlandia Belgio in tv e in streaming.

Quando si gioca Finlandia-Belgio, Euro2020, Girone B, terza giornata

Il match Finlandia–Belgio, valido per la terza giornata del Girone B di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio San Pietroburgo in Russia, lunedì 21 giugno alle ore 21 italiane.

Probabili formazioni Finlandia-Belgio, Euro2020 21 giugno 2021

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Alho, Lod, Schuller, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Praet, De Bruyne, Chadli; Hazard, Mertens; Batsuhayi.

Dove vedere Finlandia-Belgio Euro2020 21 giugno, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Finlandia-Belgio, in programma lunedì 21 giugno 2021 alle ore 21, sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1. Di conseguenza, sarà possibile guardare la partita anche in streaming gratis su Rai Play, app del servizio pubblico disponibile per pc, tablet e smartphone.

La sfida sarà però anche visibile su Sky, precisamente sul canale Sky Sport e su Sky Sport Football. Inoltre, dunque, si potrà assistere a Finlandia-Belgio anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.