Sky o Rai 1? Dove vedere Inghilterra-Croazia streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020

DOVE VEDERE INGHILTERRA-CROAZIA IN DIRETTA TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS – Si comincia: anche l’Inghilterra, tra le favorite di questo Europeo, comincia a scendere in campo. La prima sfida, valida per la prima giornata del Girone D, è subito da brividi: a Wembley infatti arriverà la Croazia, per quello che sembra essere un remake della finale dei Mondiali 2018. All’epoca vinse clamorosamente la Nazionale balcanica, ma adesso i rapporti di forza sembrano essere cambiati: gli inglesi sono certamente un passo avanti rispetto a Modric e compagni. In ogni caso, non si può pensare di affrontare in maniera blanda la Croazia: ecco dove vedere Inghilterra Croazia in tv e in streaming.

Quando si gioca Inghilterra-Croazia, Euro2020, Girone D, prima giornata

Il match Inghilterra–Croazia, valido per la prima giornata del Girone D di Euro 2020, avrà luogo allo Wembley Stadium di Londra, domenica 13 giugno alle ore 15 italiane.

Precedenti Inghilterra-Croazia, le sfide tra i britannici e i croati

Sono 8 i precedenti tra le due Nazionali dal 200 in avanti. Il bilancio è piuttosto in equilibrio, visto che la Nazionale dei Tre Leoni ha vinto 4 volte, mentre i croati hanno ottenuto la vittoria in 3 circostanze. Un pareggio completa lo score. Tre anni fa, Inghilterra-Croazia rappresentò la semifinale dei Mondiali di Francia: finì 2-1 per Mandzukic e compagni, con l’ex attaccante della Juve che segnò il gol decisivo ai supplementari.

Probabili formazioni Inghilterra-Croazia, Euro2020 13 giugno 2021

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Chilwell; Henderson, Rice, Foden; Mount, Kane, Rashford.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

Dove vedere Inghilterra-Croazia Euro2020 13 giugno, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Galles-Svizzera, in programma sabato 13 giugno 2021 alle ore 15, sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1. Il match sarà quindi anche visibile in streaming gratis su Rai Play, il servizio della Rai disponibile per pc, smartphone e tablet: basterà scaricare la app o accedere al sito ufficiale. Ingilterra-Croazia sarà però anche visibile su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno. Inoltre, dunque, si potrà assistere alla sfida anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.