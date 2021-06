Sky o Rai 1? Dove vedere Italia Austria Euro2020: streaming e diretta tv

Dove vedere Italia Austria Euro2020 in tv. Ora non si può più scherzare, siamo giunti alla fase a eliminazione diretta. Da una parte l’Italia, che ha vinto il girone A a punteggio pieno e con zero reti subite all’attivo, unica squadra di tutto il torneo. Gli Azzurri inoltre, vengono da ben 11 partite consecutive senza prendere goal. Dall’altra parte l’Austria, che si è qualificata come seconda nel girone C con 6 punti. Le insidie ci sono, ma l’avversario è alla portata della squadra di Mancini. Gli austriaci si basano molto sul talento di Alaba, ottimo difensore ma anche di spinta che può insediare la retroguardia azzurra con i suoi cross, e l’imprevedibilità di Arnautovic, l’unico in grado di impensierire là davanti.

Quando si gioca Italia-Austria, ottavo di finale Euro2020

La partita tra Italia-Austria si disputerà sabato 26 giugno 2021 alle ore 21:00, allo stadio Wembley di Londra. Nelle ultime 13 sfide tra le due nazionali, gli Azzurri hanno vinto 10 volte e pareggiato le rimanenti tre. L’ultima sconfitta risale a un’amichevole giocata nel 1960.

Probabili formazioni: le scelte di Mancini e Foda

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

AUSTRIA (3-4-2-1): Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Ulmer; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Franco Foda

Sky o Rai 1? Ecco dove vedere Italia Austria ottavi di finale Euro2020 in diretta tv e in streaming

La partita tra Italia-Austria sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone. L’incontro sarà possibile seguirlo anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti appositi che trasmettono gli Europei di calcio 2021. La piattaforma è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, Tablet e Smart tv, basta dotarsi di una buona connessione a Internet. Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. La diretta inizierà alle ore 20:30. Italia-Austria si potrà seguire anche su Rai Play, servizio streaming gratuito scaricabile su qualunque dispositivo.