Sky o Rai 1? Dove vedere Turchia-Galles streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020

DOVE VEDERE TURCHIA-GALLES IN DIRETTA TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS? – Se l’Italia vola e difficilmente la vedremo fuori ai gironi di Euro2020, lo stesso non si può dire di Turchia e Galles. Le due Nazionali sono partite con una sconfitta nel caso dei turchi (contro gli Azzurri di Mancini) e un pareggio per quanto riguarda i gallesi (1-1 con la Svizzera): vincere questo match può significare moltissimo, poiché vorrebbe dire, con ogni probabilità, prendersi il secondo posto. In questo modo, poi, l’ultima partita sarà giocata col favore del pronostico: si preannuncia dunque una sfida davvero molto avvincente: ecco dove vedere Turchia Galles in tv e in streaming.

Quando si gioca Turchia-Galles, Euro2020, Girone A, seconda giornata

Il match Turchia-Galles, valido per la seconda giornata del Girone A di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio Olimpico di Baku, mercoledì 16 giugno alle ore 18 italiane.

Probabili formazioni Turchia-Galles, Euro2020 16 giugno 2021

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz.

Galles (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

Dove vedere Turchia-Galles Euro2020 16 giugno, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Turchia-Galles, in programma mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 18, sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1. Ovviamente, dunque, si potrà guardare la partita anche in streaming gratis, utilizzando Rai Play: basterà accedere al sito ufficiale o scaricare l’app del servizio.

Turchia-Galles sarà però anche visibile su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno. Inoltre, dunque, si potrà assistere alla sfida anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.