Sky o Rai 1? Dove vedere Ungheria-Francia streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020

DOVE VEDERE UNGHERIA-FRANCIA IN DIRETTA TV E IN STREAMING ? – Seconda giornata del Gruppo F, il girone della morte: dopo la convincente vittoria con la Germania, battuta 1-0 con un autogol di Hummels, i francesi si recano a casa dell’Ungheria per chiudere la pratica qualificazione e prendersi gli ottavi di finale. Ungheresi che, in un girone con Portogallo, Francia e Germania, chiaramente sono la squadra cuscinetto, ma hanno dimostrato contro la Nazionale luistana di essere in grado di far paura a queste big. È finita 0-3 per CR7 e compagni, ma le reti sono arrivate tutte dopo l’83’ minuto e dopo un gol annullato all’Ungheria. Insomma, non c’è nulla di scontato nel match di sabato: ecco dove vedere Ungheria Francia in tv e in streaming.

Quando si gioca Ungheria-Francia, Euro2020, Girone F, seconda giornata

Il match Ungheria-Francia, valido per la seconda giornata del Girone F di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio Puskas Arena di Budapest, sabato 19 giugno alle ore 15 italiane.

Probabili formazioni Ungheria-Francia, Euro2020 19 giugno 2021

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernández; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.

Dove vedere Ungheria-Francia Euro2020 19 giugno, streaming e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Ungheria-Francia, in programma sabato 19 giugno 2021 alle ore 15, NON sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1.

Ungheria-Francia sarà però visibile su Sky, precisamente sui sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 DTT), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre, dunque, si potrà assistere alla sfida anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.