Dove vedere Italia-Inghilterra, streaming gratis RaiPlay e diretta tv finale Euro 2020

Domenica 11 luglio alle ore 21 al Wembley Stadium si disputerà la finalissima di Euro 2020 che metterà di fronte Italia-Inghilterra per un match che si preannuncia molto equilibrata e bella. Gli azzurri nella loro storia hanno vinto solamente una volta la competizione continentale (1968) con due finali perse: la prima nel 2000 contro la Francia e la seconda nel 2012 contro la Spagna. Gli inglesi invece, non solo non sono mai riusciti a conquistare il trofeo, ma non erano mai andati in finale.

In questo campionato europeo la Nazionale italiana del ct Roberto Mancini, dopo aver vinto il girone A a punteggio pieno, ha eliminato Austria (2-1 ai supplementari), il Belgio (stesso risultato ma al 90′) e la Spagna (ai calci di rigore dopo l’1-1 al 120′); anche quella inglese di Gareth Southgate aveva vinto il suo raggruppamento (sette punti, girone D), per poi avere la meglio sulla Germania (2-0), Ucraina (4-0) e Danimarca (2-1 dopo i supplementari).

I precedenti vedono avanti l’Italia per 11-8 e otto pareggi, con gli azzurri che hanno avuto la meglio sia ad Euro 2012 che ai Mondiali 2014 rispettivamente ai calci di rigore e 2-1. L’ultima sfida invece al 27 marzo 2018 quando nel match amichevole disputato sempre a Wembley, le due squadre terminarono la gara in parità (1-1), con reti di Vardy al 26′ e Insigne all’87’.

Italia-Inghilterra, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Dove vedere Italia-Inghilterra in tv e streaming

Il match Italia-Inghilterra sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay, il servizio della Rai disponibile per pc, smartphone e tablet: basterà scaricare la app o accedere al sito ufficiale. Telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro.

Possibilità di vedere l’incontro anche sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder), Sky Sport Football (ch.203 del decoder e 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch.251), con telecronaca a cura di Fabio Caressa e seconda voce dell’ex calciatore Giuseppe Bergomi.

Inoltre la gara si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.