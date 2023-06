Albania-Moldavia streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Sabato 17 giugno alle ore 20:45 allo “Air Albania” di Tirana si disputerà il match Albania-Moldavia, valevole per la terza giornata dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. La squadra albanese è caduta contro la Polonia nell’unica gara sin qui giocata, mentre la Moldavia è attualmente imbattuta dopo due giornate essendo riuscita a strappare un pari sia contro le modeste Far Oer, sia contro la ben più quotata Repubblica Ceca.

Albania-Moldavia, le probabili formazioni

ALBANIA (IN AGGIORNAMENTO)



MOLDAVIA (IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Albania-Moldavia in tv e streaming

Il match Albania-Moldavia sarà visibile su Sky, che trasmetterà tutte le gare di qualificazione ad Euro 2024 escluse quelle dell’Italia. Per assistere alla gara, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sui canali di Sky Calcio, dove saranno disponibili alcune dirette integrali ed altre con diretta gol. In streaming si potrà guardare il match quindi su Sky Go, utilizzando l’app disponibile per tablet e smartphone oltre che per pc.