Europei Under 21, probabili formazioni Francia-Italia: le scelte di Ripoll e Nicolato

Giovedì 22 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la prima gara della fase a gironi dell’Europeo Under 21 tra Francia-Italia. Le due compagini, guidate da Sylvain Ripoll e Paolo Nicolato, si sfideranno alla Cluj Arena, uno stadio di calcio con pista atletica situato a Cluj-Napoca, in Romania. Ha una capienza di 30.201 posti e ospita le partite in casa dell’Universitatea Cluj.

Europeo Under 21, Francia-Italia: come arrivano le due squadre

La Francia Under 21 si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due partite disputate in occasione del Torneo Maurice Revello. I transalpini, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro i pari età della Colombia ed hanno pareggiato per 2-2 contro il Messico Under 21. L’Italia Under 21, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due amichevoli disputate. Gli azzurrini, infatti, hanno superato in trasferta la Serbia Under 21 per 0-2 ed hanno vinto per 3-1 in casa contro l’Ucraina Under 21.

Europeo Under 21, probabili formazioni Francia-Italia

Le probabili formazioni del match valido per l’Europeo Under 21 tra Francia-Italia, in programma giovedì 22 giugno. Ecco i possibili undici scelti da Ripoll e Nicolato.

FRANCIA UNDER 21 – (4-3-3) – Meslier; Diakité, Badé, Kalulu, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Le Fee; Cherki, Wahi, Gouiri. Commissario tecnico: Ripoll.

ITALIA UNDER 21 – (4-3-3) – Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Pirola, Udogie/Parisi; Miretti, Tonali, Rovella; Cancellieri, Cambiaghi/Colombo, Gnonto. Commissario tecnico: Nicolato.