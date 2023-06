Lettonia-Turchia streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Venerdì 16 giugno alle ore 20:45 allo “Skonto Stadion” di Riga si disputerà il match Lettonia-Turchia, valevole perla terza giornata dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. I padroni di casa hanno giocato solo una gara in questo girone, perdendo 1-0 contro il Galles. La Turchia di Calhanoglu, invece, arriva da una vittoria contro l’Armenia e da una sconfitta subita dalla Croazia di Luka Modric: gli ospiti vorranno quindi trovare una vittoria per centrare la qualificazione.

Lettonia-Turchia, le probabili formazioni

LETTONIA (IN AGGIORNAMENTO)



TURCHIA (IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Lettonia-Turchia in tv e streaming

Il match Lettonia-Turchia sarà visibile su Sky, che trasmetterà tutte le gare di qualificazione ad Euro 2024 escluse quelle dell’Italia. Per assistere alla gara, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sui canali di Sky Calcio, dove saranno disponibili alcune dirette integrali ed altre con diretta gol. In streaming si potrà guardare il match quindi su Sky Go, utilizzando l’app disponibile per tablet e smartphone oltre che per pc.