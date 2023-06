Domani sera, alle ore 20.45, all’ “Estadio Da Luz” di Lisbona, si disputerà il match Portogallo-Bosnia, valevole per la 3.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2024. Prima di scoprire dove vedere Portogallo-Bosnia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Il Portogallo è a punteggio pieno con 6 punti dopo le due vittorie ottenute contro il Liechtenstein (4-0) e il Lussemburgo (0-6). La Bosnia, invece, ha 3 punti dopo la vittoria contro l’Islanda (3-0) e la sconfitta contro la Slovacchia (2-0).

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-BOSNIA

PORTOGALLO (5-3-2): Rui Patricio; Dalot, Antonio Silva, Dias, Pereira, Mendes; Fernandes, Palhinha, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Joao Felix. C.T. Martinez.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Krunic, Gazibegovic; Prevljak, Demirovic. C.T: Hadzibegic.

Dove vedere Portogallo-Bosnia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Portogallo-Bosnia, valevole per la 3.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2024, non verrà tramesso in chiaro ma il match sarà visibile sia su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) sia all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.