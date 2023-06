Qualificazioni Euro 2024, dove vedere Francia-Grecia streaming live e diretta TV 8, Sky o DAZN?

Lunedì 19 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei del 2024 tra Francia-Grecia. Le due compagini, guidate da Didier Deschamps e Gustavo Poyet, si sfideranno allo stade de France, un impianto sportivo multifunzione francese che si trova a Saint-Denis, a circa 8 km dal centro di Parigi. Si tratta del maggior impianto del Paese nonché uno dei maggiori d’Europa per capienza, potendo ospitare più di 81000 spettatori.

Qualificazioni Euro 2024, Francia-Grecia: come arrivano le due squadre

La Francia si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I transalpini, infatti, hanno vinto per 0-1 in trasferta contro l’Irlanda ed hanno superato, sempre in trasferta, Gibilterra col risultato di 0-3. La Grecia, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nel girone di qualificazione ai prossimi europei. La squadra di Poyet ha superato per 2-1 in casa l’Irlanda ed ha vinto in trasferta per 0-3 contro Gibilterra.

Qualificazioni Euro 2024, Francia-Grecia streaming live e diretta TV

La partita Francia-Grecia, in programma lunedì 19 giugno alle ore 20:45, gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei in programma nel 2024, sarà visibile in chiaro in TV su 20 Mediaset e su Sky ai canali Sky Sport Summer e Sky Sport Football (Diretta Gol EURO 2024). Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, Now TV e tramite Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone).