Qualificazioni Euro 2024, dove vedere Malta-Inghilterra streaming e diretta TV8, Sky o DAZN?

Venerdì 16 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei del Gruppo C tra Malta-Inghilterra. Le due compagini, guidate da Michele Marcolini e Gareth Southgate, si sfideranno al Ta’ Qali Stadium, lo stadio nazionale di Malta. Sorge sull’altopiano Ta’ Qali, presso Attard a 8 km da La Valletta ed è il più grande impianto sportivo del Paese.

Qualificazioni Euro 2024, Malta-Inghilterra: come arrivano le due squadre

Malta si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Marcolini, infatti, ha perso per 2-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord ed ha perso per 0-2 in casa contro l’Italia di Roberto Mancini nelle due precedenti sfide di qualificazione ad Euro 2024. L’Inghilterra, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nella fase a gironi di qualificazione ai prossimi europei. Gli inglesi, infatti, hanno sconfitto per 1-2 in trasferta l’Italia ed hanno vinto in casa per 2-0 contro l’Ucraina.

Qualificazioni Euro 2024, Malta-Inghilterra streaming live e diretta TV

La partita Malta-Inghilterra, in programma venerdì 16 giugno alle ore 20:45, gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei, sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8 e anche su SKY SPORT SUMMER. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Inoltre, è possibile vedere anche la programmazione di TV8 online in diretta streaming da Smart TV, Tablet, PC e smartphone iOS e Android.