Qualificazioni Euro 2024, le probabili formazioni di Belgio-Austria

Sabato 17 giugno, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei, Gruppo F, tra Belgio-Austria. Le due compagini, guidate da Domenico Tedesco e Ralf Rangnick, si sfideranno allo stadio Re Baldovino, un impianto sportivo polivalente di Bruxelles, noto anche con il suo precedente nome di stadio Heysel in ragione della zona in cui è edificato.

Qualificazioni Euro 2024, Belgio-Austria: come arrivano le due squadre

Il Belgio si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Tedesco, infatti, ha superato 0-3 in trasferta la Svezia nella prima gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024 ed ha sconfitto per 2-3 in trasferta la Germania in amichevole. L’Austria, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nei primi due match di qualificazione ai prossimi europei. La squadra di Rangnick, infatti, ha superato per 4-1 in casa l’Azerbaigian ed ha vinto per 2-1 in casa contro l’Estonia.

Qualificazioni Euro 2024, probabili formazioni Belgio-Austria

Le probabili formazioni di Belgio-Austria, match di qualificazione ai prossimi campionati europei in programma sabato 17 giugno alle ore 20:45. Ecco i possibili undici scelti da Domenico Tedesco e Ralf Rangnick.

BELGIO (3-4-3): Courtois, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, Mangala, Tielemans, Carrasco, Vanaken, Lukaku, Lukebakio. All. Tedesco

AUSTRIA (4-3-3): Bachmann, Mwene, Posch, Daniliuc, Danso, Laimer, Seiwald. Ljubičić, Baumgartner, Gregoritsch, Wimmer. All. Rangnick