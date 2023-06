Svizzera-Romania streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Lunedì 19 giugno alle ore 20:45 alla “SwissporArena” di Lucerna si disputerà il match Svizzera-Romania, valevole per la quarta giornata dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. È sfida tra le prime due della classe, nonché le due favorite per accedere alle fasi finali di Euro 2024: i padroni di casa sono forti di tre vittorie su tre contro Bielorussia, Andorra e Israele. Le prime due sono state battute anche dalla Romania, che però venerdì si è inceppata contro il Kosovo fermandosi sullo 0-0.

Svizzera-Romania, le probabili formazioni

SVIZZERA (IN AGGIORNAMENTO)



ROMANIA (IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Svizzera-Romania in tv e streaming

Il match Svizzera-Romania sarà visibile su Sky, che trasmetterà tutte le gare di qualificazione ad Euro 2024 escluse quelle dell’Italia. Per assistere alla gara, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sui canali di Sky Calcio, dove saranno disponibili alcune dirette integrali ed altre con diretta gol. In streaming si potrà guardare il match quindi su Sky Go, utilizzando l’app disponibile per tablet e smartphone oltre che per pc.