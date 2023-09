EURO 2024, Repubblica Ceca-Albania: probabili formazioni. Le scelte di Silhavy e Sylvinho. Le ultime

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Albania, gara valida le qualificazioni a EURO 2024. Si gioca oggi, giovedì 7 settembre, ore 20:45, al "Fortuna Arena" di Praga. Ecco le scelte dei Commissari Tecnici delle due Nazionali, rispettivamente Jaroslav Silhavy e Sylvinho. Le ultime.

Repubblica Ceca-Albania: le probabili formazioni che si affronteranno nella gara in programma oggi, giovedì 7 settembre, ore 20:45, alla "Fortuna Arena" di Praga, gara valida le qualificazioni a EURO 2024. Le due Nazionali sono guidate rispettivamente dai Commissari Tecnici Jaroslav Silhavy e Sylvinho.

Repubblica Ceca-Albania, probabili formazioni: le ultime

Ecco le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Albania.

REPUBBLICA CECA

[4-2-3-1]



Probabile formazione

ALBANIA

[4-3-3]



Probabile formazione Tomas Vaclik Etrit Berisha Vladimír Coufal Daniel Hysaj Tomas Holes Ardian Ismajli David Zima Berat Djimsiti Matej Jurasek Mario Mitaj Tomas Soucek Ylber Ramadani Alex Kral Kristjan Asllani Vaclav Cerny Nedim Bajrami Adam Hlozek Jasir Asani Vaclav Jurecka Myrto Uzuni Jan Kuchta Sokol Cikalleshi Commissario Tecnico

Jaroslav Silhavy Commissario Tecnico

Sylvinho

La presentazione

Repubblica Ceca-Albania è la gara del Gruppo E valida per le qualificazioni a EURO 2024. Repubblica Ceca a 7 punti, Albani a 6 punti. Si giocherà giovedì 7 settembre 2023, alle ore 20.45 alla "Fortuna Arena" di Praga.

E' una sorta di sfida al vertice tra i padroni di casa che vogliono allungare e staccare in classifica proprio sugli ospiti che cercano di inseguire i diretti rivali per cercare continuità dopo il successo nel turno precedente. Reduci dalla vittoria in trasferta contro le Isole Far Oer, la Repubblica Ceca vuole dimostrare contro un avversario temibile di essere tra le accreditate a ottenere un posto di prestigio a EURO 2024.

L’ Albania punta a fare il blitz fuori per poter centrare una qualificazione che sarebbe storica, proprio ai danni dei Cechi.

Ecco i calciatori albanesi che militano in Serie A, tra quelli convocati per questa gara: Etrit Berisha e Ardian Ismajli dell'Empoli, Berat Djimsiti dell'Atalanta, Ylber Ramadani del Lecce, Kristjan Asllani dell'Inter e Nedim Bajrami del Sassuolo.