EURO 2024, Serbia-Ungheria: probabili formazioni. Le scelte di Stojkovic e Rossi. Le ultime

Le probabili formazioni di Serbia-Ungheria, gara valida le qualificazioni a EURO 2024. Si gioca oggi, giovedì 7 settembre, ore 20:45, allo "Stadion Rajko Mitic" di Belgrado. Ecco le scelte dei Commissari Tecnici delle due Nazionali, rispettivamente Dragan Stojkovic e Marco Rossi. Le ultime.

Probabile formazione Vanja Milinkovic-Savic Denes Dibusz Andrija Zivkovic Adam Lang Strahinja Pavlovic Roland Sallai Nemanja Gudelj Attila Szalai Nikola Milenkovic Willi Orban Sergej Milinkovic-Savic Zsolt Kalmar Marko Grujic Zsolt Nagy Filip Kostic Callum Styles Dusan Tadic Barnabas Varga Aleksandar Mitrovic Milos Kerkez Dusan Vlahovic Dominik Szoboszlai Commissario Tecnico

La presentazione

Serbia-Ungheria è la gara del Gruppo G valida per le qualificazioni a EURO 2024. Grande scontro diretto tra le due Nazionali: entrambe sono al primo posto con 7 punti. Si giocherà giovedì 7 settembre 2023, alle ore 20.45, allo "Stadion Rajko Mitic" di Belgrado.

E' una sfida al vertice per i padroni di casa che vogliono allungare e staccare in classifica proprio sugli ospiti che cercano di portare in alto il proprio nome, grazie a un CT italiano: Marco Rossi. I serbi, però, punteranno anche sul fattore campo, cercando la spinta di un pubblico davvero caloroso come quello di Belgrado; tuttavia, i magiari vorranno fare di tutto per sorprenderli e rovinare la festa.

Il gruppo guidato da Stojkovic è ricco di talento, mentre quello ungherese ha trovato nel proprio allenatore il trascinatore capace di regalare magie. I risultati sono lo specchio della verità, come testimonia la recente Nations League, con l’Ungheria capace di espugnare il campo sia in terra d'Inghilterra che di Germania. Ciò nonostante, Vlahovic e compagni restano i favoriti per ottenere i 3 punti che sarebbero d'oro e Belgrado darà tutta la potenza che il proprio pubblico può dare, ben consapevole che l’ostacolo è insidioso.

I calciatori che militano in Serie A, tra quelli convocati per questa gara, sono tutti da parte della Serbia: Vanja Milinkovic-Savic del Torino, Nikola Milenkovic della Fiorentina, Filip Kostic e Dusan Vlahovic della Juventus.