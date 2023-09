EURO 2024, Turchia-Armenia: probabili formazioni. Le scelte di Kuntz e Petrakov. Le ultime

Le probabili formazioni di Turchia-Armenia, gara valida le qualificazioni a EURO 2024. Si gioca oggi, venerdì 8 settembre, ore 20:45, allo "Yeni Stadyum" di Eskisehir. Ecco le scelte dei Commissari Tecnici delle due Nazionali, rispettivamente Stefan Kuntz e Oleksandr Petrakov. Le ultime.

Le probabili formazioni di Turchia-Armenia che si affronteranno nella gara in programma oggi, venerdì 8 settembre, ore 20:45, allo "Yeni Stadyum" di Eskisehir, valida per le qualificazioni a EURO 2024. Le due Nazionali sono guidate rispettivamente dai Commissari Tecnici Stefan Kuntz e Oleksandr Petrakov.

Turchia-Armenia, probabili formazioni: le ultime

Ecco le probabili formazioni di Turchia-Armenia.

TURCHIA

[4-3-3]



Probabile formazione ARMENIA

[4-3-3]



Probabile formazione Mert Günok Ognjen Cancarevic Zeki Çelik Styopa Mkrtchyan Merih Demiral Georgiy Harutyunyan Abdülkerim Bardakci Varazdat Haroyan Ferdi Kadioglu Nayair Tiknizyan Hakan Çalhanoğlu Artak Dashyan Salih Özcan Ugochukvu Ivu Orkun Kökcü Eduard Spertsyan Kerem Bürsin Norberto Briasco Cengiz Ünder Grant Leon Ranos Burak Yılmaz Lucas Zelarayan Commissario Tecnico



Stefan Kuntz Commissario Tecnico



Oleksandr Petrakov

La presentazione

Turchia-Armenia è la gara del Gruppo D valida per le qualificazioni a EURO 2024. Su 4 gare disputate, la Nazionale di Stefan Kuntz è riuscita a totalizzare tre vittorie e una sconfitta, gestendo il primo posto a 9 punti, seguiti dal gruppo armeno con 6 punti ma ottenuti in 3 gare, frutto di due vittorie e una gara persa, quest'ultima ottenuta proprio contro la capolista (1-2) il risultato.

Che sia una gara particolare tra le due compagini e delicata sul profilo dell'ordine pubblico lo testimoniano gli avvenimenti della gara disputata lo scorso 25 marzo, con disordini sia nel pre che nel post gara. La rivalità e, purtroppo, l'inimicizia tra questi due paesi ha radici storiche profonde e anche nel calcio le manifestazioni di tali stati d'animo vengono fuori.

Tra i convocati del tecnico di origine tedesca fanno notiziale le esclusioni di individualità quali quelle di Arda Güler, giovane promessa del Real Madrid, per il quale ci si aspettava di vederlo insieme al gruppo. Non mancherà l'Italia in questa gara, con uno dei punti di forza dell'Inter, Hakan Çalhanoğlu, pronto a guidare i propri compagni verso una prestigiosa qualificazione all’Europeo, pur sapendo di dover lottare con una delle realtà più consolidate degli ultimi anni, la Croazia, quest'ultima in attesa di recuperare le gare fin qui non disputate, per via di quelle giocate in estate nella Nations League. Nell'Armenia, mancherà un altro pilastro del centrocampo dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, il quale ha da tempo lasciato la propria Nazionale. Per vedere di nuovo in campo i due calciatori interisti nel massimo campionato di calcio italiano, occorre attendere il 16 settembre prossimo, con le gare su DAZN che uniranno nuovamente milioni di tifosi.