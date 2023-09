Irlanda-Olanda, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere qualificazioni Euro 2024

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Irlanda-Olanda, match valevole per la 6.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni ad Euro 2024 e in programma domenica 10 settembre alle ore 20.45 all' "Aviva Stadium" di Dublino

Domenica 10 settembre, alle ore 20.45, all' "Aviva Stadium" di Dublino, si disputerà il match Irlanda-Olanda, valevole per la 6.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2024. Prima di scoprire dove vedere Irlanda-Olanda in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

L'Irlanda ha 3 punti (1 vittoria e 3 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta del "Parco dei Principi" contro la Francia (2-0). L'Olanda, invece, ha 6 punti (2 vittorie e 1 sconfitta) e nell'ultimo turno ha battuto 3-0 la Grecia.

Irlanda-Olanda, le probabili formazioni

IRLANDA (3-4-3): Bazunu; Collins, Egan, O’Shea; Duffy, Molumby, Cullen, Browne; Knight, Keane, Ogbene.

OLANDA (3-4-3): Flekken; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Simons, Weghorst, Gakpo.

Dove vedere Irlanda-Olanda, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Irlanda-Olanda, valevole per la 6.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2024, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa dal Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset. Il match sarà visibile anche su Sky Sport 257. Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now.