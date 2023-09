Olanda-Grecia, dove vedere la gara di qualificazione EURO 2024: Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

L'Olanda affronterà la Grecia nella gara valida per il Gruppo B. Al momento, gli "Orange" sono a 3 punti in 2 incontri disputati, mentre gli Ellenici a 6 punti ottenuti in 3 giornate. La gara si disputerà giovedì 7 settembre, ore 20:45, a Eindhoven. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Olanda-Grecia: dove vedere la gara di qualificazione a EURO 2024? Si giocherà al "Philips Stadion" di Eindhoven, con calcio d'inizio in programma giovedì 7 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO EINDHOVEN - "Philips Stadion" DATA giovedì 7 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRO Michael Oliver (Inghilterra)

Olanda-Grecia, dove vedere la gara ? Diretta TV e Live Streaming

Olanda-Grecia sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Inoltre sarà disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Calcio, con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

OLANDA [4-2-3-1]: Bijlow; Dumfries, Geertruida, van Dijk, Ake; De Jong, Wieffer; Malen, Koopmeiners, Simons; Gakpo. Commissario Tecnico: Ronald Koeman

GRECIA [4-2-3-1]: Vlachodimos; Baldock, Retsos, Chatzidiakos, Tsimikas; Kourbelis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Giakoumakis. Commissario Tecnico: Gustavo Poyet

Presentazione

La battaglia per la qualificazione nel Gruppo B è molto serrata in vista delle prossime gare di qualificazione, con la Francia sulla buona strada per raggiungere il primo posto e ottenere il passaggio a EURO 2024.

Grecia, Olanda e Irlanda sembrano, così, destinate a lottare per il secondo posto, con gli "Orange" di Ronald Koeman e la Grecia di Gustavo Poyet che hanno anche un percorso di riserva con la UEFA Nations League, attraverso i Playoff.

Il ritorno di Koeman al vertice dell’Olanda non è stato facile dall’inizio del 2023, dopo aver sostituito Louis van Gaal dopo l’uscita dai quarti di finale della Coppa del Mondo. L'Olanda è stata schiacciata per 4-0 proprio dai "Blues" nella gara inaugurale delle qualificazioni, seguita da due sconfitte nella serie finale estiva della UEFA Nations League contro Croazia e Italia. Una vittoria facile per 3-0 su Gibilterra è l’unica ottenuta da Koeman quest’anno e la sua squadra dovrà riprendere slancio nelle prossime settimane. Daranno man forte anche i calciatori olandesi che militano in club dalla Serie A: De Roon e Koopmeiners dell'Atalanta, De Vrij e Dumfries dell'Inter, Reijnders del Milan.

Per la Grecia, la sconfitta contro la Francia nell’ultima gara estiva non avrà scalfito più del dovuto l'animo Poyet, il quale ha chiuso la partita in dieci uomini e ha perso soltanto per un rigore di Kylian Mbappé. Ha subito soltanto due gol in tre gare di qualificazione. L'Olanda parte avvantaggiata, giocando in casa a Eindhoven, ma la Grecia sa come vendere cara la pelle.