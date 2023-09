Romania-Israele streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Dopo poche giornate di campionati europei, ecco che arriva subito la sosta per le Nazionali. Nel Gruppo I, la lotta per volare agli Europei sarà serratissima e lunga. La Svizzeria e la Romania sono in testa, ma Israele vuole ancora provare a tener testa alle prime della classe.



Sabato 9 settembre alle ore 20:45 si disputerà il match Romania-Israele, valevole per la quinta giornata dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. Il Girone I è comandata dalla Svizzera che ha fatto 10 punti in 4 gare: poi ci sono proprio Romania e Israele, che inseguono rispettivamente a 8 e 7 punti. La gara in programma sabato sarà quindi fondamentale per delineare il futuro delle due squadre in vista di Euro2024.

Romania-Israele, le probabili formazioni

Dove vedere Romania-Israele in tv e streaming: Sky, Mediaset, DAZN, TV8?

Il match Romania-Israele sarà visibile su Sky, che trasmetterà tutte le gare dei gironi di qualificazione ad Euro 2024. Per assistere alla gara, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sui canali di Sky Calcio, dove saranno disponibili alcune dirette integrali ed altre con diretta gol. In streaming si potrà guardare il match quindi su Sky Go, utilizzando l'app disponibile per tablet e smartphone oltre che per pc.