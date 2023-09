Serbia-Ungheria streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Dopo poche giornate di campionati europei, ecco che arriva subito la sosta per le Nazionali. Nel Gruppo G, sono pronte a sfidarsi Serbia e Ungheria, due squadre molto interessanti soprattutto per noi italiani: i serbi possono contare sui vari Vlahovic, Kostic, Milenkovic e Milinkovic-Savic, mentre gli ungheresi hanno come CT il nostro Rossi.



Giovedì 7 settembre alle ore 20:45 si disputerà il match Serbia-Ungheria, valevole per la quinta giornata dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. Le due squadre sono le capoliste del Girone G a 7 punti, avendo entrambe giocato fin qui tre gare: due vittorie ed un pareggio per Serbia ed Ungheria, rispettivamente contro la Bulgaria ed il Montenegro. Proprio i montenegrini sono a 4 punti, pertanto perdere domani può essere pericoloso per il passaggio del turno verso Euro24.

Serbia-Ungheria, le probabili formazioni

SERBIA (IN AGGIORNAMENTO)



UNGHERIA (IN AGGIORNAMENTO)

Dove vedere Serbia-Ungheria in tv e streaming: Sky, Mediaset, DAZN, TV8?

Il match Serbia-Ungheria sarà visibile su Sky, che trasmetterà tutte le gare dei gironi di qualificazione ad Euro 2024. Per assistere alla gara, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sui canali di Sky Calcio, dove saranno disponibili alcune dirette integrali ed altre con diretta gol. In streaming si potrà guardare il match quindi su Sky Go, utilizzando l'app disponibile per tablet e smartphone oltre che per pc.