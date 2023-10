Danimarca-Kazakistan, dove vedere la gara di qualificazioni EURO 2024: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la settima giornata delle Qualificazioni a EURO 2024. Danimarca e Kazakistan si affrontano sabato 14 ottobre, ore 20:45, al "Parken Stadium" di Copenaghen. La gara è valevole per il Gruppo H. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Danimarca-Kazakistan: dove vedere la gara di Qualificazioni a EURO 2024? Si gioca al "Parken Stadium" di Copenaghen, con calcio d'inizio in programma sabato 14 ottobre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Danimarca-Kazakistan, Qualificazioni EURO 2024 - Gruppo H LUOGO Copenaghen, "Parken Stadium" DATA Sabato 14 ottobre 2023 ORE 20:45

Danimarca-Kazakistan, dove vedere la gara?

Danimarca-Kazakistan viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Calcio [Canale 202], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Danimarca-Kazakistan: le probabili formazioni (con aggiornamenti)

DANIMARCA



4-3-3



Probabile formazione KAZAKISTAN



5-4-1



Probabile formazione 1

Kasper Schmeichel

RSC Anderlecht 12

Igor Shatskiy

Shahter Qaraǵandy 5

Joakim Maehle

VFL Wolfsburg 16

Erkin Tapalov

Qızıljar 6

Andreas Christensen

FC Barcellona 4

Marat Bystrov

Achmat Groznyj 4

Simon Kjaer

AC Milan 22

Aleksandr Marochkin

FC Astana 14

Rasmus Nissen Kristensen

AS Roma 3

Nuraly Alip

Zenit San Pietroburgo 7

Mathias Jensen

Brentford FC 11

Yan Vorogovskiy

FC Astana 23

Pierre-Emile Hojbjerg

Tottenham Hotspur FC 19

Baktiyor Zaynutdinov

Besiktas JK 10

Christian Eriksen

Manchester United FC 21

Abzal Beysebekov

FC Astana 12

Jesper Lindstrom

SSC Napoli 8

Askhat Tagybergen

FC Ordabasy 19

Jonas Older Wind

VFL Wolfsburg 20

Ramazan Orazov

Tobyl FK 21

Rasmus Hojlund

Manchester United FC 10

Maksim Samorodov

Aqtobe FK Coach



Kasper Hjulmand Coach



Magomed Adiev

La classifica nel Gruppo H