Finlandia-Kazakistan, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere qualificazioni Euro 2024

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming Finlandia-Kazakistan, match valevole per l' 8.a giornata del Gruppo H delle qualificazioni ad Euro 2024 e in programma martedì 17 ottobre alle ore 18 all' "Helsinki Olympic Stadium" di Helsinki tra la nazionale finlandese e quella kazaka

Martedì 17 ottobre, alle ore 18, all' "Helsinki Olympic Stadium" di Helsinki, si disputerà il match Finlandia-Kazakistan, valevole per l' 8.a giornata del Gruppo H delle qualificazioni a Euro 2024. Prima di scoprire dove vedere Finlandia-Kazakistan in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Match fondamentale per entrambe le nazionali che vogliono credere nella qualificazione ai prossimi Europei, entrambe hanno gli stessi punti (12) con lo stesso rendimento (4 vittorie e 3 sconfitte). La Finlandia è reduce da due sconfitte consecutive contro Danimarca (0-1) e Slovenia (3-0); il Kazakistan, invece, nell'ultimo turno ha perso 3-1 contro la Danimarca.

Finlandia-Kazakistan, le probabili formazioni

FINLANDIA (3-4-3): Hradecky; Hoskonen, Ivanov, Vaisanen; Alho, Schuller, Kamara, Uronen; Kallmann, Pukki, Pohjanpalo. C.T: Kanerva.

KAZAKISTAN (3-4-3): Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Kairov, Zaynutdinov, Kuat, Dosmagambetov; Orazov, Aymbetov, Samorodov. C.T: Adiev.

Dove vedere Finlandia-Kazakistan, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Finlandia-Kazakistan, valevole per l' 8.a giornata del Gruppo H delle qualificazioni a Euro 2024, non verrà tramesso in chiaro in quanto i diritti televisivi per la trasmissione del match non sono stati venduti. Pertanto sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.