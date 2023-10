Inghilterra-Italia, dove vedere la gara di qualificazioni EURO 2024: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Il cammino verso le qualificazioni a EURO 2024 entra nel clou e cresce l'attesa per un classico del calcio mondiale. Nella "Casa del Calcio", di scena gli uomini di Luciano Spalletti contro quelli di Gareth Southgate. Dopo 5 gare per entrambe, l'Inghilterra è prima nel Gruppo C a 13 punti, mentre 'Italia è al secondo posto, insieme all'Ucraina, a quota 10 punti. La gara si disputa martedì 17 ottobre, ore 20:45 (in Italia), a Londra (Borgo di Brent). Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.