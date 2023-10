Israele-Svizzera, dove vedere la gara di qualificazioni EURO 2024: Sky, TV8 o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Israele-Svizzera, gara del Gruppo I valida per la settima giornata di qualificazioni a EURO 2024, in programma giovedì 12 ottobre, ore 20:45, allo "Stadio Bloomfield" di Tel Aviv, viene rinviata a data da destinarsi. Ecco la nota dell'UEFA sul proprio sito ufficiale.

SuperNews - AGGIORNAMENTI (domenica 8 ottobre 2023)

La UEFA ha annunciato che la gara Israele-Svizzera, valida per le qualificazioni a EURO 2024 e prevista per giovedì 12 ottobre 2024, ore 20:45, allo "Stadio Bloomfield" di Tel Aviv, viene rinviata a data da destinarsi.

Ecco la nota dell'UEFA pubblicata sul proprio sito ufficiale:

"Alla luce dell'attuale situazione di sicurezza in Israele, la UEFA ha deciso di rinviare tutte le partite in programma in Israele nelle prossime due settimane e le nuove date saranno confermate a tempo debito".

"La UEFA si riserva ancora qualche giorno per valutare se la partita Kosovo-Israele delle Qualificazioni Europee 2024 possa svolgersi nella data originariamente prevista del 15/10 o se debba essere rinviata".

"La UEFA continuerà a monitorare da vicino la situazione e rimarrà in contatto con tutte le squadre coinvolte prima di prendere decisioni su nuove date e su potenziali modifiche ad altri appuntamenti in programma".

SuperNews - PUBBLICAZIONE (giovedì 5 ottobre 2023)

Israele-Svizzera, dove vedere la gara valida per le qualificazioni a EURO 2024? Si gioca allo "Stadio Bloomfield" di Tel Aviv. Calcio d'inizio in programma giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Israele-Svizzera, Qualificazioni EURO 2024 LUOGO Israele, Tel Aviv - "Stadio Bloomfield" DATA Giovedì 12 ottobre 2023 ORE 20:45

Israele-Svizzera: dove vedere la gara?

Israele-Svizzera viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport, con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it

