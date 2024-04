Squadre escluse agli Europei 2024: le grandi assenti alla prossima edizione

Sappiamo ormai da qualche mese quali sono tutte le ventiquattro nazionali che prenderanno parte al torneo continentale in partenza il 14 giugno. All'appello, però, mancano alcune squadre storiche che non sono riuscite a qualificarsi per l'edizione di Euro 2024. Scopriamo quali.

L'edizione di Euro 2024 prenderà il via a metà giugno per poi proseguire per circa un mese, con le 24 Nazionali che si daranno battaglia per laurearsi campioni d'Europa. Alcune di queste hanno staccato il pass necessario per la partecipazione alla manifestazione nelle ultime partite utili delle qualificazioni, come la Polonia, l'Ucraina e addirittura la Georgia. Altre, invece, sono rimaste con l'amaro in bocca e guarderanno il torneo dalla tv. Vediamo nel dettaglio quali sono le Nazionali escluse dai prossimi Europei 2024.

Le grandi escluse ad Euro 2024

La prima squadra esclusa da citare è la Grecia, campione nel 2004 e che per la terza edizione consecutiva non è riuscita a qualificarsi per gli Europei. A rendere ancora più cocente la mancata qualificazione, il fatto che la sconfitta sia arrivata nella finale playoff contro la Georgia di Willy Sagnol, squadra alla sua prima partecipazione in assoluto ad alle fasi finali di un torneo per nazionali.

Le altri grande escluse sono il Galles (eliminato dalla Polonia ai playoff), l'Islanda (eliminata dall'Ucraina ai playoff), la Norvegia, l'Irlanda e la Svezia. Oltre alla Russia, esclusa dall'UEFA.