Athletic Bilbao-Leganés in streaming e diretta tv 16 luglio

Giovedì 16 luglio alle ore 21:00 è in programma la sfida Athletic Bilbao-Leganés della 37esima giornata de LaLiga Santander. Il terreno di gioco sarà lo stadio San Mamés di Bilbao a porte chiuse. Nella partita d’andata le due squadre avevano pareggiato 1-1, mentre la scorsa stagione il doppio scontro aveva favorito i baschi che vinsero 1-0 e 2-1.

I padroni di casa sono ottavi in classifica (51 punti) e inseguono i cugini della Real Sociedad e il Getafe (entrambi a 54 punti) alla conquista dell’ultimo posto in Europa League, distante 3 punti. Non solo la squadra di Gaizka Garitano è obbligata a vincere le prossime due partite (vs Leganés e Granada), ma deve sperare in qualche pareggio o sconfitta dei rivali in classifica. Pesante sarà l’assenza del centrale difensivo Iñigo Martínez, che obbliga l’allenatore a una difficile scelta per il compagno di reparto di Unai Núñez nella retroguardia basca.

I Pepineros sono terzultimi in classifica (32 punti) e si giocano la permanenza in Primera División con Mallorca, Celta Vigo e Alavés. Come i rivali dell’Athletic Bilbao, si giocano il tutto per tutto in due partite, e necessitano di errori dei club prima citati per raggiungere l’obbiettivo salvezza. Alla prima sconfitta però il Leganés è aritmeticamente fuori dalla prossima stagione del massimo campionato spagnolo. Il tecnico Javier Aguirre volerà a Bilbao senza 3 giocatori per squalifica (tra cui il terzino Silva), 4 per infortunio e forti dubbi per altri 3 titolari. Il modulo 5-4-1 sarà completamente rivoluzionato.

Dove vedere Athletic Bilbao-Leganés in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 21:00 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet e persino sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv.