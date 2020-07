Athletic Bilbao-Leganés, LaLiga Santander: probabili formazioni

Giovedì 16 luglio alle ore 21:00 Athletic Bilbao-Leganés a porte chiuse. I padroni di casa per il sogno europeo, i pepineros per lo sprint salvezza.

I baschi affronteranno la sfida con il 4-2-3-1, con Raúl García supportato da Córdoba, Muniain e Williams. Il tecnico Garitano dovrà tenere conto della squalifica di Iñigo Martínez dopo il giallo ricevuto sabato scorso contro il Levante e il lieve infortunio di Yeray (in recupero): il sostituto per ora dovrebbe essere il mediano Mikel San José, non proprio un centrale puro ma ultimamente si è allenato in quella posizione; una seconda opzione è il giovane canterano Dani Vivian (che salterà il playoff promozione della primavera basca assieme all’esterno Sancet). In dubbio i terzini Capa (affaticamento) e Berchiche (pubalgia).

Gli ospiti sono pesantemente condizionati dalle assenze: il tecnico Aguirre non dovrà contare su Awaziem, Silva y Recio per squalifica; Szymanowski, Óscar, Carrillo e Kevin per infortunio. Dubbi su Bustinza, Omeruo e Rubén Pérez (il più recuperabile in extremis dei tre). In definitiva il sistema di gioco sarà il 3-4-2-1 (5-4-1 con l’abbassamento dei 4 esterni), con Tarin, Amadou e Siovas in difesa, Mesa e Pérez in mediana e Gil e Avilés a supporto della punta Guerrero. I biancoazzurri devono compiere una vera impresa per guadagnare i tre punti nella fossa dei Leones.

ATH. BILBAO (4-2-3-1): Simón – De Marcos, Mikel San José, Núñez, Balenziaga – Unai López, Dani García – Williams, Muniain, Córdoba – Raúl García

LEGANÉS (3-4-2-1): Cuellar – Tarin, Amadou, Siovas – Ruibal, Mesa, Pérez, Rosales – Gil, Avilés – Guerrero