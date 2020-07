Athletic Bilbao-Siviglia, LaLiga Santander: probabili formazioni

Giovedì 9 luglio alle 22:00 Athletic Bilbao-Siviglia a porte chiuse. I baschi cercano di risalire la classifica per un posto in Europa League, i nervionenses hanno una chance per confermare il quarto posto in classifica.

I padroni di casa troveranno seduto sugli spalti il capocannoniere stagionale Raúl García a causa del giallo rimediato contro il Real Madrid con conseguente squalifica (era diffidato). Si dovrà però attendere le ultime notizie dal Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo poiché il club basco ha fatto ricorso al provvedimento sostenendo l’involontarietà del fallo del calciatore di Pamplona: in caso di revoca della disposizione, il calciatore partirà titolare nel 4-2-3-1 abituale. Fino a quel momento però il tecnico Garitano cerca delle alternative, da Villalibre a Iñaki Williams spostato punta e uno tra Sancet e Ibai come ala destra. Assenti Beñat e Yeray, reduce da un serio infortunio al polpaccio contro le merengues. Al suo posto Núñez.

La squadra di Lopetegui propone un 4-3-3 adatto a fraseggi corti e di qualità. In attacco conferma per il blocco Ocampos-De Jong-Munir. In seguito all’infortunio del portiere Vaclik (distorsione al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro), come ultimo difensore verrà schierato Bounou, alla seconda da titolare in campionato quest’anno. Out anche Corchia, in dubbio Sergi Gomez.

ATH. BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón – Capa, Núñez, Iñigo Martínez, Berchiche – Dani García, Unai López – Sancet, Muniain, Córdoba – Williams

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou – J. Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón – Jordan, Fernando, Banega – Ocampos, De Jong, Munir

