Athletic Bilbao-Siviglia streaming e diretta tv 9 luglio

Giovedì 9 luglio alle ore 22:00 è in programma Athletic Bilbao-Siviglia, valevole per la 35esima giornata de LaLiga Santander. Le due squadre scenderanno in campo allo stadio San Mamés di Bilbao a porte chiuse, nel pieno rispetto delle norme anti contagio per Covid-19. Nel girone d’andata le due squadre avevano pareggiato 1-1 mentre nella scorsa stagione una vittoria degli andalusi per 2-0 era seguita a una vittoria dei baschi col medesimo punteggio.



I baschi sono ottavi in classifica (48 punti) e inseguono il sogno Europa League a 5 punti di distanza, in lotta con i cugini baschi del Real Sociedad, uno spento Getafe e il Villarreal. Valencia e Granada inseguono i rojiblancos a una lunghezza di distanza. Nell’ultima partita ha perso per infortunio il centrale difensivo Yeray per qualche settimana, titolare nelle gerarchie della rosa e fautore in parte della solidità difensiva che caratterizza l’Athletic Bilbao. Il tecnico Gaizka Garitano spera di recuperarlo per il finale di stagione, che vede protagonisti i baschi in finale di Copa del Rey contro il Real Sociedad (la vittoria garantirebbe l’accesso diretto all’Europa League) e in un ipotetico preliminare della seconda competizione europea.

Il Siviglia occupa il quarto posto in classifica (57 punti) ossia l’ultimo posto disponibile per la prossima edizione della Champions League. La squadra dell’ex tecnico della nazionale spagnola Lopetegui non perde da febbraio (2-1 contro il Celta Vigo) e vuole assicurarsi l’ingresso alla massima competizione europea. Con 7 risultati utili consecutivi dalla riapertura del campionato, gli andalusi sono secondi solo al Real Madrid per punti ottenuti dopo la ripartenza.

Dove vedere Athletic Bilbao-Siviglia in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 19:30 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet e persino sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv. Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.