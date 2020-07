Granada-Real Madrid, LaLiga Santander: probabili formazioni

Lunedì 13 luglio ore 22:00 Granada-Real Madrid. I padroni di casa per l’impresa Europa League, le merengues per la vittoria del campionato che sta diventando realtà.

Gli andalusi scenderanno in campo secondo il 4-2-3-1, con il trio sulla trequarti composto da Machís, Vico e Gil Dias a supporto dell’unica punta Soldado. La squadra di Diego Martínez lotta per la seconda competizione europea e necessita di disputare una partita perfetta per raggiungere l’obbiettivo tanto atteso. Le certezze della rosa titolare rispecchiano quelle degli indisponibili: non saranno presenti alla sfida Quini, Neyder Lozano, Álex Martínez e Gonalons. Il difensore in prestito proprio dai madrileñi Vallejo ha rimediato una lesione muscolare e non parteciperà all’incontro.

Gli ospiti alle direttive di Zinédine Zidane optano per un 4-3-3 figlio del 4-3-1-2 delle ultime settimane, con il trequartista che si allarga a destra e una delle due punte che fa altrettanto a sinistra. Per i tre d’attacco il tecnico pensa a Vinícius a sinistra e Asensio a destra, entrambi in ballottaggio: il primo con il rientrante Hazard, mentre lo spagnolo se la gioca con Rodrygo. Al centro Benzema, unico vero “numero 9” a disposizione per questo match. Rientro tra i titolari per Carvajal e Sergio Ramos, out la scorsa giornata per squalifica. Non saranno presenti per infortunio Nacho, Marcelo e Mariano. James Rodríguez fuori per scelta tecnica. Jovic ancora in quarantena.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva – Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva – Yan Eteki, Azeez – Machís, Fede Vico, Gil Dias – Soldado

REAL MADRID (4-3-3): Courtois – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy – Valverde, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinícius