Granada-Real Madrid streaming e diretta tv 13 luglio

Lunedì 13 luglio alle ore 22:30 è in programma il match Granada-Real Madrid, valevole per la 36esima giornata de LaLiga Santander. Il terreno di gioco sarà il Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada a porte chiuse. Nel precedente incontro nel girone d’andata il Real Madrid aveva trionfato 4-2; nel tabellino figurava l’unico (e ultimo) gol nei blancos di Hazard, che torna oggi in panchina dopo il recupero dall’infortunio alla caviglia. Lo scorso anno le merengues si erano imposte per 4-0 e 5-0.

I padroni di casa devono la loro stagione al tecnico Diego Martínez, reduce dalla promozione nel massimo campionato spagnolo. Già dall’inizio il Granada era rimasto nelle zone alte della classifica, mostrandosi come squadra ostica da incontrate e dal gruppo affiatato, ma ora si trova al decimo posto (50 punti) e a -3 dall’Europa League. Tirando le somme nonostante manchino due giornate al termine, si parla già della miglior stagione della storia del club, con record di punti in campionato, record di vittorie in campionato e miglior posizionamento in Copa del Rey – semifinale.

Il Real Madrid ha già una mano sul trofeo essendo prima in classifica (80 punti) a +1 sul Barcellona che ha già disputato la 36esima giornata. La squadra di Zidane non ha ancora conosciuto la sconfitta o il pareggio dal ritorno del campionato (l’ultima sconfitta risale all’8 marzo, l’ultimo pareggio al 16 febbraio). Assenti per la sfida Jovic (in quarantena), James Rodríguez (scelta tecnica) insieme a Marcelo, Nacho e Mariano (infortunio).

Dove vedere Granada-Real Madrid in streaming e diretta tv

La sfida in programma oggi alle 22:00 sarà disponibile sulla piattaforma Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet, sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv.

