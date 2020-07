Liga, dove vedere Real Valladolid – Barcellona streaming e diretta tv

Liga, ecco dove vedere Real Valladolid – Barcellona in streaming e in tv.

All’Estadio José Zorrilla va in scena il match Real Valladolid Barcellona, gara valida per la 36° giornata della Liga. A tre giornate dal termine del campionato, entrambe le squadre non sono certe del proprio destino: il Valladolid è quattordicesimo con 39 punti a +7 dal Maiorca diciottesimo e a un passo dalla salvezza matematica; il Barcellona invece è al secondo posto a quota 76 punti a -4 dal Real Madrid primo e spera ancora in una difficile rimonta per conquistare la vittoria dello scudetto. La gara d’andata, disputata lo scorso 29 ottobre, si concluse con il risultato di 5-1 in favore del Barcellona e il Valladolid ha vinto solo uno degli ultimi sedici match disputati contro i catalani.

La partita è in programma questa sera alle ore 19:30 e l’arbitro del match sarà Antonio Mateu Lahoz.

Dove vedere Real Valladolid – Barcellona in streaming e in tv

La sfida tra Real Valladolid e Barcellona sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle ore 19:30. L'applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla vostra Smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One o sulla stick Now Tv.