Real Madrid-Alavés, LaLiga Santander: probabili formazioni

Venerdì 10 luglio alle 22:00 Real Madrid-Alavés a porte chiuse. Il Real Madrid per mettere una mano sul campionato, i baschi tentano l’impresa in ottica salvezza.

Il tecnico dei blancos Zidane schiererà gli undici con il 4-3-1-2, con lo spagnolo Isco nel ruolo di trequartista a supporto di Benzema e Vinícius. Il centrocampo sarà composto da Casemiro, Modric e Kroos, con Valverde che insidia per far rifiatare uno dei tre. Non convocati Jovic e James Rodríguez. Out anche Nacho e Reinier per infortunio, Carvajal e Ramos per somma di ammonizioni. Nel ruolo di terzino destro prenderà posto uno tra Mendy e Marcelo. Ballottaggio Isco-Asensio.

L’Alavés guidato dal nuovo tecnico Garitano giocherà con il compatto 4-4-2 alla ricerca di 3 punti, un vero miracolo sportivo se i baschi riusciranno nell’impresa. A sostituire l’infortunato Pacheco scenderà in campo il secondo portiere Roberto, mentre l’esterno Aleix Vidal non è stato convocato per scelta tecnica. Non saranno presenti nella trasferta a Madrid anche Rubén Duarte, Tachi, Ismael Rodríguez e Javi López per infortuni della diversa entità.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois – Marcelo, Varane, Militão, Mendy – Casemiro, Modric, Kroos – Isco – Vinícius, Benzema

ALAVÉS (4-4-2): Roberto – Ximo Navarro, Ely, Laguardia, Marin – Edgar Méndez, Pina, Camarasa, Rioja – Joselu, Lucas Pérez

