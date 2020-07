Real Madrid-Alavés streaming e diretta tv 10 luglio

Venerdì 10 luglio alle ore 22:00 è in programma la sfida Real Madrid-Alavés della 35esima giornata del massimo campionato spagnolo. Il terreno di gioco sarà lo stadio Alfredo Di Stéfano a Madrid a porte chiuse, messo a disposizione dal club per la prima squadra per lavori di ammodernamento iniziati di recente al Santiago Bernabéu. Nel girone d’andata le merengues avevano trionfato 2-1. Nella scorsa stagione vittoria del Real Madrid per 3-0 e vittoria di misura dei baschi per 1-0.

Il Real Madrid è primo in campionato (77 punti) ed è sempre più vicino alla vittoria della Liga. Continua la striscia di vittorie iniziata dal ritorno del campionato (7 consecutive) e non intende fermarsi per dare speranze ai rivali del Barcellona, distanti 1 punto. Nella partita di mercoledì i blaugrana hanno vinto il derby 1-0 con l’Espanyol ultimo in classifica. Assenti per squalifica il capitano Sergio Ramos e Carvajal, unico terzino destro naturale in rosa.

Il Deportivo Alavés è sedicesimo in campionato (35 punti) a 6 punti dalla zona retrocessione con l’Eibar che si accoda alle stesse speranze dei baschi avendo lo stesso punteggio in classifica. Dopo l’ultimo ko dei biancoazzurri (il settimo su 7 partite dalla ripresa) López Muñoz è subentrato alla guida della prima squadra al posto del silurato Asier Garitano. Il nuovo tecnico si trova quindi a confermare la salvezza della squadra basca iniziando il cammino contro i primi della classe.

Dove vedere Real Madrid-Alavés in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 22:00 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet e persino sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv.