Villarreal-Barcellona streaming e diretta tv 5 luglio

Domenica 5 luglio alle 22.00 è in programma Villarreal-Barcellona, valevole per la 34esima giornata de LaLiga Santander. La sfida avrà luogo all’Estadio de la Cerámica, la casa del Submarino Amarillo. La sfida sarà naturalmente a porte chiuse, nel pieno rispetto delle indicazioni governative contro il contagio da Covid-19. All’andata la sfida era terminata 2-1 al Camp Nou. Nella scorsa stagione il doppio confronto vide un pirotecnico 4-4 con a segno 8 giocatori differenti e una vittoria catalana per 2-0. Il Villarreal non vince in casa contro il Barcellona dal 2007.

I padroni di casa sono in uno stato di forma eccezionale dal post sosta, quinti in classifica (54 punti) e a soli 3 punti dalla Champions. Il club di Vila-Real è trascinato dalle reti di Gerard Moreno (15 gol) e del ritorno in pista di Santi Cazorla con 8 reti e 8 assist a 35 anni. Con 5 vittorie e un pareggio dal rientro, il Villarreal cerca il quarto posto occupato attualmente dal Siviglia.

Il Barcellona è secondo in classifica (70 punti) a -4 dalla locomotiva Real Madrid che dal ritorno del campionato non ha ancora perso o pareggiato. I blaugrana devono vincere tutte le partite che mancano e sperare in qualche errore della squadra di Zidane. Il tecnico Quique Setién non può permettersi di sbagliare e ha già contro i senatori della prima squadra e minacce di esonero anticipato al primo passo falso in campionato.

Dove vedere Villarreal-Barcellona in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 22 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now TV.

