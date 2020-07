Villarreal-Barcellona, LaLiga Santander: probabili formazioni

Domenica 5 luglio alle 22.00 Villarreal-Barcellona a porte chiuse. I padroni di casa vogliono tornare in Champions League dopo 8 anni, i blaugrana devono recuperare il gap di 4 punti dal Real Madrid capolista.

El Submarino Amarillo guidato dal tecnico Calleja schiererà il recente 4-4-2 che ha sostituito il 4-3-3 su cui ripiegava la compagine casalinga fino a qualche tempo fa. È tuttavia probabile che il tecnico opti per il vecchio modulo. Non saranno presenti per infortunio Ramiro Guerra, Funes Mori e Chakla. In dubbio Iborra, al rientro da un guaio muscolare. Ballottaggio Alcácer–Bacca per un ruolo da titolare affianco a Gerard Moreno.

I catalani rispondono con un ortodosso 4-3-3 con il tecnico Quique Setién ai ferri corti con quasi tutta la rosa, specialmente con il francese Griezmann che verrà confermato nel ruolo di ala destra. Secondo As, il tecnico in caso di sconfitta sarebbe a rischio esonero. Out Dembélé, Umtiti, Todibo e De Jong. Forte presenza di alcuni calciatori provenienti dalla primavera blaugrana, tra cui i già rodati Riqui Puig (titolare da due partite) e Ansu Fati. Si dividono una maglia da titolare Semedo e Sergi Roberto. Da sottolineare che 7 titolari sono in diffida.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo – Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Moreno – Chukwueze, Trigueiros, Iborra, Cazorla – Alcácer, Moreno

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba – Riqui Puig, Busquets, Vidal – Messi, Suarez, Griezmann