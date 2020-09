LaLiga Santander, dove vedere Granada-Athletic Bilbao in streaming e diretta tv

Alle 18:30 di oggi si gioca Granada-Athletic Bilbao, valida per la prima giornata de LaLiga Santander. Le squadre scenderanno in campo al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada a porte chiuse. Prima di capire dove vedere Granada-Athletic Bilbao in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I padroni di casa guidati dal tecnico Diego Martínez hanno terminato lo scorso campionato al settimo posto, valido per l’accesso al secondo turno dell’Europa League 2020/2021. In Copa del Rey invece sono stati eliminati proprio dall’Athletic Bilbao in semifinale, che rinunciò temporaneamente a giocare la finale contro i cugini del Real Sociedad (anch’essi fecero il medesimo gesto) per aspettare la riapertura parziale degli stadi. Così facendo cedettero il posto in europa al Granada. Durante la sessione estiva di calciomercato si sono rinforzati con i promettenti difensori Kenedy (Chelsea) e Vallejo (Real Madrid) entrambi in prestito e l’attaccante Jorge Molina (Getafe) a zero.

I baschi del tecnico Gaizka Garitano l’annata precedente hanno deluso le aspettative dei propri tifosi, terminando undicesimi in campionato e rinunciando al posto in Europa League. Una nota positiva tuttavia è quella di Raúl García: 15 gol per lui, record personale da quando è a Bilbao e miglior marcatore stagionale della squadra. Data la politica acquisti-cessioni del club, che raramente prende giocatori non baschi e privilegia le promozioni dalla primavera, non sono registrati trasferimenti degni di nota. Va detto però che stanno trattando con il mediano Javi Martínez, che lasciò i baschi nel 2012 per accasarsi nel Bayer Monaco ed ora è prossimo alla cessione.

L’anno scorso queste due squadre si sono incrociate 4 volte, con due vittorie a testa (2-0 e 1-0 per i leones; 2-1 e 4-0 per il Granada). L’arbitro della sfida sarà il veterano Mateu Lahoz. Non ci resta che scoprire dove vedere Granada-Athletic Bilbao in streaming e diretta tv.

Dove vedere Granada-Athletic Bilbao in streaming

La sfida in programma oggi alle 21:00 sarà disponibile sulla piattaforma Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet, sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv. Abbonati ora a DAZN e guarda tutta LaLiga Santander in esclusiva. 9.99€/mese.