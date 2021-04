Sky o DAZN? Dove vedere il “Clasico” Real Madrid-Barcellona in tv e streaming, 30^ giornata Liga

DOVE VEDERE REAL MADRID BARCELLONA IN TV E STREAMING – Basta poco per far capire quale sia l’importanza di questo Clasico: Atletico Madrid 66, Barcellona 65, Real Madrid 63. A otto giornate dalla fine, il quadro di questa meravigliosa Liga è più incerto che mai. Alle solite due pretendenti Barça e Real si è aggiunto l’Atletico di Simeone, pronto a bissare il successo del 2014 e spinto dai gol del Pistolero Suarez. Ma i catalani e i blancos non vogliono certo abdicare: Real Madrid-Barcellona, come spesso accade, è un vero e proprio spareggio per la Liga, stavolta ancor più del solito. Se dovessero vincesse i ragazzi di Koeman, la vittoria del titolo si potrebbe allontanare per le merengues. Se invece fosse il Real a portare a casa l’intera posta in palio, raggiungerebbe l’Atletico (impegnato a Siviglia in casa del Betis). Insomma, tutto può succedere: Messi contro Benzema, Griezmann contro Vinicius, Dembelé contro Asensio. Ecco dove vedere Real Madrid Barcellona, il Clasico, in tv e in streaming.

Quando si gioca Real Madrid Barcellona, La Liga 30° turno

Il Clasico Real Madrid-Barcellona si disputerà sabato 10 aprile 2021 alle ore 21. Il match avrà luogo allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, casa provvisoria del Real Madrid in attesa della ristrutturazione del Bernabeu.

Precedenti Real Madrid Barcellona, tutti i Clasicos della storia

Quello di sabato sarà il Clasico numero 245 nella storia. Una delle sfide più affascinanti e appassionanti del mondo, più carica di storie, più ricca di campioni e di soldi: un bilancio che vede regnare un equilibrio impressionante, se si pensa all’alto numero delle sfide. Il Real Madrid conduce 97-95 in fatto di vittorie, 52 i pareggi. 407 i gol segnati dalla Real Casa, 397 quelli realizzati dai blaugrana. Occhio a Messi, miglior marcatore della storia della sfida con 26 gol: Leo, peraltro, raggiungerà Sergio Ramos (assente per infortunio) in vetta alla classifica dei calciatori con più presenze nell’eterno confronto (45).

All’andata finì 1-3 al Camp Nou: subito Valverde per i blancos, poi Ansu Fati per il Barcellona, quindi Ramos e Modric a chiudere la pratica. Il Barça non vince il Clasico da tre confronti, Messi non segna contro i rivali dal maggio 2018 (5 gare a secco).

Probabili formazioni Real Madrid Barcellona, le scelte di Zidane e Koeman

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, de Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé, Griezmann.

Diretta tv Sky o DAZN? Ecco dove vedere Real Madrid Barcellona, El Clasico, in tv e streaming

Il Clasico di Spagna numero 245 della storia sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche su Sky né in chiaro. Real Madrid-Barcellona sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.