Liga, dove vedere Barcellona-Real Sociedad: streaming e diretta tv DAZN?

Domenica 15 agosto, alle ore 20, al “Camp Nou”, il Barcellona di Ronald Koeman ospiterà la Real Sociedad di Imanol Alguacil, il match è valido per la 1.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Barcellona-Real Sociedad in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Sarà il primo match ufficiale senza Messi, passato al PSG. Barcellona che potrà contare sui nuovi acquisti come Depay e si candida come una delle potenziali accredidate al titolo. I blaugrana nella passata stagione sono arrivati terzi con 79 punti alle spalle del Real Madrid. La Real Sociedad, invece, si candida per un posto in Europa e lo scorso campionato è terminata quinta qualificandosi per l’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL SOCIEDAD

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, R.Araujo, Piqué, Jordi Alba: Sergi Roberto, Busquets, Demir; Braithwaite, Griezmann, Depay. All: Koeman.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Munoz; Turrientes, Navarro; Barrenetxea, José, Merquelanz; Bautista. All: Alguacil.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 2020-2021

Dove vedere Barcellona-Real Sociedad, streaming gratis e diretta tv in chiaro?



Il match Barcellona-Real Sociedad, valevole per la 1.a giornata di Liga, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sull’Amazon Fire Stick.

