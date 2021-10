Barcellona, è Xavi Hernandez il potenziale sostituto di Koeman

Dopo l’esonero di Ronald Koeman, annunciato tramite un comunicato dal Barcellona, il club catalano si sarebbe subito messo alla ricerca di un possibile sostituto. Tra i principali candidati a guidare la panchina blaugrana infatti, spicca il nome di Xavi Hernandez, attuale tecnico del Al-Sadd Sport Club. Nonostante nelle ultime ore siano stati fatti più nomi, tra cui quello di Marcelo Gallardo del River Plate, e di Eric ten Hag dell’Ajax – riferisce l’Ansa – lo spagnolo sembra convincere non solo la società catalanta, ma anche i tifosi.

Barcellona, in attesa di Xavi i blaugrana si affidano a Sergi Barjuan

A seguito della sconfitta del Barcellona contro il Rayo Vallecano per un risultato di 1-0, i blaugrana hanno optato dunque per Xavi, con la speranza che possa non solo risollevare le sorti del club, ma portare anche un gioco simile a quello di Pep Guardiola. La notizia sta occupando le prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli, nonostante si valuti ancora l’ipotesi di affidare la panchina ad altri nomi, come quello dell’ex della Juventus Andrea Pirlo.

Secondo il Mundo Deportivo però, l’ufficialità dell’accordo tra Xavi e il Barcellona potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’ex centrocampista – attualmente alla guida dell’Ad-Sadd – avrebbe già ricevuto l’ok dal club, e sarebbe dunque pronto a ritornare in Spagna. In attesa dell’ufficialità il Barcellona sarà guidato dall’allenatore del Barça B Sergi Barjuan.