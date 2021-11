Dove vedere Barcellona-Espanyol: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 21 allo stadio Camp Nou si disputerà il derby Barcellona-Espanyol, valevole per la quattordicesima giornata della Liga che in classifica vede le due squadre al nono posto con 17 punti insieme al Valencia (i blaugrana una gara da recuperare).

Sulla panchina dei padroni di casa ci sarà il debutto in panchina di Xavi Hernandez, chiamato a sostituire l’esonerato Ronald Koeman, per risollevare una situazione molto deludente sia in campionato sia in Europa e con la peggior partenza in campionato nel XXI secolo dopo i 16 punti conquistati dopo dodici gare nella stagione 2002-03 (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Sono 211 i precedenti complessivi con i blaugrana avanti nettamente per 123-44 e 44 pareggi; l’ultima sfida al Camp Nou risale all’8 luglio 2020 con vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Luis Suarez al 56′.

Barcellona-Espanyol, probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Araujo, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, F.De Jong; Depay, L.De Jong, Coutinho. All. Xavi Hernandez.

ESPANYOL (4-2-3-1): Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera, Pedrosa; Morlanes, Darder; Melamed, Melendo, Embarba; De Tomas. All. Vicente Moreno.

Dove vedere Barcellona-Espanyol in tv e streaming

Il match Barcellona-Espanyol in programma questa sera alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Gabriele Giustiniani.

8 luglio 2020, Barcellona-Espanyol 1-0: gli highlights