Dove vedere Barcellona-Elche, streaming OGGI LIVE e diretta tv Liga

Il match Barcellona-Elche , valido per la diciottesima giornata della Liga 2021/22, si gioca sabato 18 dicembre alle ore 18.30 nello stadio Camp Nou di Barcellona. I blaugrana hanno iniziato male la stagione tanto che a novembre si è reso necessario il cambio in panchina con l’addio di Koeman e l’arrivo di Xavi. I catalani non vincono da tre turni e cercano così un successo per rimanere attaccati alla zona Champions al momento distante cinque punti. Gli ospiti al contrario cercano punti salvezza e proveranno a dare filo da torcere.

Le probabili formazioni di Barcellona-Elche

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Pique, Jordi Alba; de Jong, Busquest, Gavi; Dembele, Depay, Coutinho.

ELCHE (4-4-2): Casilla; Palacios, Roco, Bigas, Barragan; Josan, Guti, Marcone, Fidel; Boyé, Benedetto.

Dove vedere Barcellona-Elche, streaming gratis Liga e diretta tv Sky o DAZN?

La sfida Barcellona-Elche sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Il match non sarà trasmesso né su Sky né in diretta tv in chiaro su TV8.