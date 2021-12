Dove vedere Siviglia-Atletico Madrid, streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 21, allo stadio “Ramón Sánchez Pizjuán”, il Siviglia di Julen Lopetegui ospiterà l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, il match è valido per la 18.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Siviglia-Atletico Madrid in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Il Siviglia è secondo con 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno ha vinto in trasferta contro l’Athletic Bilbao (0-1). L’Atletico Madrid, invece, è quarto con 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Maiorca.

Tutta la Liga Santander è su DAZN. Attiva ora

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ATLETICO MADRID

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Montiel, Diego Carlos, Kounde, Augustinsson; Rakitic, Reges, Delaney; Torres, El Mir, Gomez. All. Lopetegui.



ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Felipe, Kondogbia, Hermoso; Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Joao Felix. All. Simeone.

Dove vedere Siviglia-Atletico Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Siviglia-Atletico Madrid, valevole per la 18.a giornata di Liga, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sull’Amazon Fire Stick.

Segui Siviglia-Atletico Madrid solo su DAZN. Attiva ora