Dove vedere Siviglia-Barcellona, streaming OGGI LIVE e diretta tv Liga

Questa sera alle ore 21.30 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán si disputerà il match Siviglia-Barcellona, recupero della quarta giornata di Liga che in classifica vede le due squadre (entrambe una gara da recuperare) rispettivamente al secondo e settimo posto con 37 e 27 punti.La gara, che doveva giocarsi il 12 settembre è stata rinviata a causa dei disagi dovuti alle Qualificazioni sudamericane di alcuni giocatori, tornati in Spagna solamente poche ore prima rispetto all’inizio della sfida.

Sono 175 i precedenti complessivi con i blaugrana in netto vantaggio per 97-41 e trentacinque pareggi; l’ultima sfida in terra andalusa risale allo scorso 27 febbraio con i catalani vincenti per 2-0.

Siviglia-Barcellona, probabili formazioni

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordan, Delaney, Rakitic; Ocampos, Romero, Gomez. All. Lopetegui.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Dembélé, Jutgla, Ezzalzouli. All. Xavi.

Dove vedere Siviglia-Barcellona in tv e streaming

Il match Siviglia-Barcellona in programma questa sera alle ore 21.30 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Stefano Borghi; inoltre la super sfida sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.

Stagione 2020-21, Siviglia-Barcellona 0-2: gli highlights