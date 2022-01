Dove vedere Real Madrid-Valencia, streaming OGGI LIVE e diretta tv Liga

Il match Real Madrid-Valencia, valido per la ventesima giornata della Liga 2021/22, si gioca sabato 8 gennaio alle ore 21 nello stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Le merengues sono reduci dalla sconfitta contro il Getafe ma hanno mantenuto il primo posto con cinque punti di vantaggio sul Siviglia. Gli ospiti hanno perso nell’ultimo turno contro l’Espanyol e sono noni in classifica.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Fernandez, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Hazard, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti

Valencia (4-4-2): Cillessen, Correia, Guillamon, Alderete, Vazquez, Costa, Soler, Wass, Cheryshev, Gomez, Guedes. Allenatore: Pepe Bordalas

Dove vedere Real Madrid-Valencia, streaming gratis Liga e diretta tv Sky o DAZN?

La sfida Real Madrid-Valencia sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Il match non sarà trasmesso né su Sky né in diretta tv in chiaro su TV8.